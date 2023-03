Réussir en conjugaison. CE1-CE2

Une méthode de conjugaison dynamique et efficace, qui implique les élèves et met en évidence les régularités. L'enseignement de la conjugaison est souvent problématique. Il repose traditionnellement sur l'apprentissage par coeur, à la maison, de tableaux de conjugaison et la répétition de très nombreux exercices d'application aux consignes inutilement variées. D'une efficacité parfois douteuse, il ne semble plus correspondre aux élèves d'aujourd'hui. Cet ouvrage propose d'enseigner la conjugaison par une double entrée : une approche tantôt à dominante verticale (par temps) et tantôt horizontale (par pronom). Cela permet de faciliter la mémorisation des terminaisons régulières et des irrégularités des verbes fréquents d'une part, et d'améliorer les capacités de transfert en situation de production d'écrits d'autre part. Couvrant tout le programme d'une année, cette méthode en 14 séquences s'appuie sur : la mise en avant des régularités de la langue, la répétitivité des dispositifs proposés, l'implication active des élèves dans des situations de recherche à l'aide de supports authentiques (littérature de jeunesse) ou fournis dans l'ouvrage. Elle favorise aussi la construction spiralaire des connaissances, le travail de groupe, la différenciation des supports. Enfin, elle propose des leçons à manipuler, des cartes mentales ou encore la possibilité de recourir à certaines capsules vidéos issues des " fondamentaux " de Canopé. Ressources numériques : tout le matériel nécessaire à imprimer et/ou vidéoprojeter (textes étudiés, fiches d'entrainement, bilan et fiches d'évaluation). > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi. Retrouvez une présentation détaillée de l'ouvrage par l'auteure sur son blog : taniere-de-kyban. fr Pour en découvrir davantage sur les titres "Réussir en. . ". de la collection Pédagogie pratique, cliquez ici !