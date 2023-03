Raccommodage créatif. Plus de 50 modèles de réparations visibles et d’upcycling

Vous souhaitez donner une nouvelle vie à vos vêtements préférés ou leur apporter une touche personnelle tout en adoptant une démarche slow fashion ? Dans cet ouvrage, l'autrice, couturière passionnée, vous explique comment réaliser 50 projets de raccommodage visible et créatif. Cette collection de motifs et de patchs cousus à la main est organisée par niveau, de débutant à expert. Chaque modèle, sur tissu ou sur maille, est décomposé en schémas détaillés accompagnés d'instructions étape par étape. Ce livre est la source d'inspiration parfaite pour vos projets de réparation, de reprisage, de rapiéçage et d'upcycling !