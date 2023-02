Pratiquer la gravure en relief. Bois de fil, bois de bout, MDF, pyrogravure, linogravure, etc.

La taille d'épargne est une technique qui porte bien son nom, puisque le graveur épargne le dessin. Il creuse la matrice de bois ou de linoléum, laissant intact le trait qui émerge en relief pour recevoir l'encre. On parle alors d'impression en relief, puisque ce sont les surfaces, et non les creux, qui reçoivent l'encre et forment le motif. De nombreux maîtres de l'histoire de l'art s'y sont consacrés (Gustave Doré, Gauguin, Vallotton, Munch etc.). Ce manuel permettra de s'initier à cette technique grâce à des pas à pas illustrés de nombreuses photos commentées, de comprendre les différentes déclinaisons de chaque technique et de se lancer.