101 essais pour changer votre façon de penser

Un best-seller international et phénomène TikTok qui invite à l'introspection et à une remise en question bienveillante. Ce recueil de Brianna Wiest, écrivaine et influenceuse, regroupe ses plus beaux textes et ses réflexions inédites sur la vie et le monde qui nous entoure. Ses 101 courts essais sont autant de méditations pleines de sagesse, qui expliquent notamment comment prendre conscience de ses biais cognitifs et s'extirper de la pensée négative. Certains essais se présentent sous la forme de listes aux titres un brin provocateurs : les 10 choses que les personnes émotionnellement intelligentes ne font pas ; les sentiments inconfortables qui prouvent que vous êtes sur le bon chemin ; les 30 questions que vous devriez vous poser si vous n'êtes pas dans une relation satisfaisante ; les signes que le seul problème dans votre vie est que vous pensez trop ; les 15 pensées irrationnelles les plus fréquentes ; etc. Ces textes peuvent être lus d'une traite ou bien jour après jour, comme une routine, chacun apportant son lot de réflexions inspirantes.