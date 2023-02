L'art du bonsaï. Guide pratique et philosophique

Les ventes de bonsaï augmentent de 3% chaque année. Sur le marché, les prix oscillent entre quelques dizaines et plusieurs milliers d'euros pour les plantes de collection, considérées comme de véritables oeuvres d'art. Ce livre complet d'une incroyable richesse s'adresse aux amoureux de bonsaï, du simple amateur au vrai passionné. " Bonsaï " est un mot japonais qui signifie " arbre en pot " mais c'est en fait bien plus que cela ! Entretenir puis créer ses propres bonsaïs, c'est surtout tenter d'atteindre une harmonie absolue, en conservant le naturel, et en s'inspirant du passé. Cultiver un bonsaï réunit la pratique du jardinier, le respect des maîtres japonais, l'écoute de la nature et l'humilité face à elle. Ce livre ne se contente donc pas d'être un guide de culture, il fait le tour des connaissances à acquérir : les origines, les différents styles, les techniques de culture basiques et avancées, en revenant toujours à la philosophie qui sous-tend l'art du bonsaï. Un ouvrage complet que tout amoureux du bonsaï se doit de lire et de relire...