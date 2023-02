Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. Manuel pratique

Découvrez votre mission de vie grâce à la numérologie ! La numérologie est un puissant outil de connaissance de soi, des autres et du monde. Elle vous redonne les clés de votre maison intérieure pour évoluer en conscience sur votre chemin d'incarnation. Dans cet ouvrage pratique, vous découvrirez comment fonctionnent les nombres de votre vie et ce qu'ils ont de meilleur à vous apporter. Ainsi, si vous avez choisi de venir travailler le nombre 7 en exerçant la médecine, vous n'allez pas pouvoir vous adonner à une carrière de danseuse étoile, même si votre âme est férue de cette discipline. Et c'est là qu'opère la magie de la numérologie ! Grâce aux enseignements d'Alexandra Gabriel, vous pourrez partir à la conquête de ce qui vous anime et vous réconcilier avec qui vous êtes fondamentalement. En suivant ses conseils avisés, vous serez guidé, étape par étape, dans la réalisation de votre thème numérologique. Vous découvrirez la signification et la quintessence des chiffres de 1 à 9, les maîtres nombres 11, 22, 33 et 44, mais aussi les 3 nombres majeurs pour identifier votre mandat d'âme terrestre. Vous comprendrez ainsi comment optimiser vos forces et vos compétences afin de réaliser votre mission de vie, et relever avec succès, les grands défis de votre incarnation.