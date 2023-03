Légumes faciles

Un guide pratique qui délivre un concentré de conseils d'expert au jardinier amateur qui souhaite cultiver ses propres légumes. La première partie de l'ouvrage donne des conseils généraux sur l'aménagement du potager (cultiver en pleine terre, en carré ou en pot), la préparation des sols, calcul de rendement et de productivité, faire ses semis, récoltes, etc. La seconde partie propose des fiches pratiques sur une cinquantaine de variétés de légumes (calendrier des semis, caractéristiques de la culture, récolte, zoom sur les différentes sous-variétés, etc.). Salades et aromatiques : Laitues - Radicchio et chicorée frisée - Feuiles poivrées - Oseille - Céleri feuille - Pousses de pois - Micropousses - Aromatiques - Aromatiques vivaces - Pois et haricots : Pois, mangetouts et sugar snaps - Haricots - Haricots grimpants - Fèves - Haricots à rames - Alliacés : Oignons - Echalotes - Cébettes - Ail - Ciboulette - Poireaux - Légumes d'été : Tomates cerises - Tomates grappes - Courgettes et courges - Concombres - Aubergines - Poivrons et piments - Maïs - Artichauts - Légumes-racines : Carottes - Betteraves - Radis - Navets - Panais - Pommes de terre - Choux-raves - Légumes-feuilles : Epinards - Blettes - Brocolis - Choux - Choux kales - Pousses asiatique.