Se libérer de nos traumatismes

Comprendre les traumatismes du passé pour reconstruire nos vies... Vous éprouvez des difficultés à communiquer, vous ne savez pas dire non, vous ne vous maîtrisez pas toujours... et vous en arrivez à ce constat : " Quel est mon problème ? " Il est grand temps d'interroger votre passé et de vous poser la bonne question : " Que m'est-il arrivé ? " La charismatique Oprah Winfrey et le neuroscientifique Bruce D. Perry abordent l'impact des traumatismes de l'enfance sur notre vie d'adulte. Ensemble, ils explorent la façon dont nous avons construit des mécanismes de défense inappropriés qui nuisent à nos relations et à notre santé. S'appuyant sur sa propre expérience et les blessures intimes subies dans sa jeunesse, Oprah nous démontre mieux que quiconque que cette vulnérabilité peut devenir une force.