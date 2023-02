Avec ces 60 recettes saines et délicieuses, apprenez à composer des plats uniques, véritables repas complets, à déguster en toutes occasions. Plats uniques vegan, c'est le livre pour celles et ceux qui cherchent des idées de plats simples à préparer, à la fois conviviaux, équilibrés et gourmands. Et avec 60 recettes, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies ou tout simplement tous les besoins (avec des alternatives sans gluten). Pâtes à la sauce romesco et aux oignons caramélisés, mac no cheese au chili, salade Caesar aux nuggets de tofu, salade d'orzo au citron et aux légumes croquants, ragoût de tofu épicé, soupe miso au lait de soja, couscous de chou-fleur, risotto de sarrasin aux poireaux, burritos aux légumes rôtis, poké bowls... Des recettes inspirées des saveurs du monde entier pour un voyage végétal gourmand et unique !