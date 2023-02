Nous nous attendons. Suivi de Iris, c'est votre bleu

L'oeuvre d'Ariane Dreyfus se signale particulièrement dans la poésie contemporaine par la singularité de ses préoccupations et de son écriture : "il n'y a pas de poésie sans pensée tendue vers l'autre" selon l'autrice, née en 1958. Sa poésie, très souvent narrative, est portée par l'extériorité, cherchant à travers l'évocation de figures concrètes comme les danseurs, des artistes de cirque, les enfants à leurs jeux, par exemple, comme à travers la relation amoureuse érotique, à valoriser le mouvement vers la vie, vers l'autre et la rencontre. La voix, le visage, la peau, le geste, la présence physique, ce sont là concrètement les truchements par lesquels se dit une présence vivante et intense, dans l'échange, par la sortie de soi.