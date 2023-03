Psychothérapie de la personne âgée. Pour une présence chaleureuse et respectueuse

Les personnes âgées et leurs accompagnants (familles, professionnels, bénévoles...) sont confrontées en fin de vue à des questionnements autour de la mort, du sens de la vie, de l'amour, du pardon, de la solicitude... L'accompagnant se doit de les prendre en compte pour permettre à la personne âgée de vivre cette dernière étape de vie plus sereinement. L'auteure s'appuie sur son expérience tant auprès des personnes âgées que des professionnels pour proposer des chemins permettant une présence chaleureuse et respectueuse, permettant de construire une fin de vie où humanité et dignité trouvent pleinement leur place.