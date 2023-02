Marvel Crisis Protocol. Shadow Avengers

A l'approche de la fin du monde, qui de plus compétent que Doctor Strange pour tous nous sauver ? Quand le Super-Vilain Dormammu menace d'envahir la Terre, Doctor Strange n'a d'autres choix que de créer les Shadow Avengers. Mais l'entente entre les super-héros n'est pas au beau fixe et l'alliance est sur le point de se briser. C'est alors que des portails portant la signature magique du " Maître " et de ses sbires émergent un peu partout, mettant en péril la planète entière. Pour ne rien arranger, Loki, Venom et Le Bouffon Vert se sont unis dans l'espoir d'ouvrir un portail assez grand pour accueillir le Super-Vilain dans notre monde. Du Sanctum Sanctorum aux rues de New York en passant par le magnifique Wakanda, les Shadow Avengers devront arrêter Dormammu à tout prix - mais le Maître, dans sa grande sagesse, prépare quelque chose de plus grand, quelque chose qui condamnera la Terre une bonne fois pour toutes... Une aventure inédite et haletante, réunissant les vilains préférés des fans de l'univers Marvel !