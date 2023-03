La Maison des Maternelles. Histoires pour dormir

Un recueil de 3 histoires sur le sommeil avec des conseils issus de La Maison des Maternelles ! Voici un recueil avec 3 histoires différentes sur les émotions qui traversent les tout-petits au moment du coucher : Des gardiens de nuit pour Kim-Li, Le gros cauchemar de Sami et Félix dort chez Papi et Mamie. Des histoires pleines de tendresse, qui font écho au quotidien des petits, joliment illustrées par Mélisandre Luthringer, pour passer un moment de complicité avec son enfant. Chaque histoire est suivie de conseils issus de la Maison des Maternelles, l'émission à succès diffusée sur France 2 et France TV, à destination des parents. Dans la même collection : - La Maison des Maternelles - Des histoires pour se calmer.