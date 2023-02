Kamala Harris l'héritière

Depuis l'élection de Biden à la Maison-Blanche, le 7 novembre 2020, sa vice-présidente Kamala Harris symbolise une nouvelle Amérique en marche. Moderne et décomplexée, elle intrigue. Mais qui est-elle vraiment ? Quel est son bilan à la veille de la prochaine présidentielle ? Décryptage par Alexis Buisson, correspondant aux Etats-Unis de magazine français. Beaucoup l'ont découverte avec sa candidature aux primaires démocrates en 2019. Un an plus tard, Joe Biden lui proposait de former avec lui un " ticket " présidentiel. Première femme à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis, Kamala Harris reste pourtant une énigme. Héritière d'un long combat pour les droits des Afro-Américaines, première femme noire élue sénatrice de Californie, cette battante a montré qu'elle avait des convictions, du courage et du savoirfaire. Elle a remporté toutes les élections auxquelles elle s'est présentée... à l'exception de la présidentielle. Pour l'heure, elle se tient en embuscade, dans l'ombre d'un Biden qui n'exclut pas d'être à nouveau en lice, à quatre-vingts ans passés. Née en Californie, fi lle de parents indien et jamaïcain, élevée dans les traditions baptiste et hindoue, mariée à un juif new-yorkais, Kamala Harris incarne le melting-pot américain. Dans une société fracturée, elle symbolise l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle Amérique, aux antipodes des quatre années de présidence Trump. 2024, 2028... ou même avant ? Pour ses supporters, son accession à la fonction suprême n'est qu'une question de temps. Mais quel est son bilan ? Saura-t-elle, comme Barack Obama, exprimer une vision d'avenir ? Sera-t-elle à la hauteur des espoirs qu'elle suscite ? Questions posées par Alexis Buisson à ses proches et à ses anciens collaborateurs, mais aussi à ses adversaires, pour composer le portrait intime et politique d'une femme d'exception.