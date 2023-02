Réconfort sans effort

Des plats réconfortants à cuisiner (presque) sans effort, même un soir de semaine ! Ralentir le rythme et prendre du temps pour soi, sans se lancer dans de longues recettes compliquées, c'est ce que vous propose la nutritionniste Geneviève O'Gleman. Elle gagne ce pari en misant sur le pouvoir apaisant d'emblèmes de la cuisine familiale dont l'odeur embaume toute la maison. Au menu de ce livre chaleureux et gourmand : du crémeux, du moelleux, du salé, du sucré... le tout en version santé et sans stress ! Vous trouverez... - Des braisés et des mijotés simples à préparer, pour réduire sa charge mentale ; - Des repas à la mijoteuse et des plats tout-en-un qui ne salissent presque pas de vaisselle ; - Des bases pour se donner une longueur d'avance quand l'envie de réconfort se pointe sans avertissement ; - Des pâtes en version de "soir de semaine" ou en version chic pour un week-end gourmand ; - Des soupes inspirées des grands classiques réconfortants, pour un double effet relaxant ; - Des incontournables pour un brunch en pyjama et des desserts à faire et à refaire ; - Des astuces et des raccourcis bien choisis pour se régaler !