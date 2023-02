Guérir des traumas du passé et trouver la liberté. Les enseignements des traditions ancestrales

Le traumatisme ne dépend pas de l'expérience que nous vivons, mais de ce que nous en faisons. Les traumatismes sont des douleurs non résolues. Ils ronronnent en arrière-plan de nos vies et nous privent de la joie, de la paix intérieure et de l'amour que nous méritons pleinement. Dans ce livre remarquable, Nick Polizzi, auteur de La Science sacrée des chamans etPedram Shojai, auteur du best-seller du New York Times The Urban Monk, nous emmènent dans un voyage de guérison : - Une compréhension claire du traumatisme, de son origine et de la façon dont il affecte chaque partie de votre vie - Une exploration des thérapies et pratiques modernes et anciennes de guérison - Des exemples de tragédies qui se transforment en histoires de triomphe, d'espoir et de résilience. S'inspirant de la sagesse de thérapeutes et experts du monde entier ainsi qu'aux enseignements des traditions ancestrales, ce livre vous montrera que, quels que soient les événements que vous avez vécus, la durée pendant laquelle vous les avez portés ou leur profondeur, vous pouvez vous libérer de la douleur et de la souffrance. La voie du rétablissement et de la guérison du corps entier est devant vous, et avec elle, les liens plus riches et plus profonds que vous recherchez avec vous-même et vos proches.