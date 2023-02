SAS 171 L'agenda kosovo. La machine infernale est en route

Derrière Malko, un moustachu prit sous une banquette une kalach à crosse pliante et la braqua sur les trois visiteurs. Plusieurs hommes avaient sorti des armes. On était parti pour un massacre. Il y avait des tas de billets sur toutes les tables. De quoi acheter la moitié des voix du Kosovo. Malko baissa les yeux : le canon de la kalach visait son ventre. Dans leur hâte à éteindre la nouvelle guerre des Balkans, à la conférence de Rambouillet censée décider de l'avenir du Kosovo, en 1999, les négociateurs occidentaux avaient promis aux Serbes que le Kosovo resterait éternellement Serbe. Normalement il aurait suffi d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unis, remplaçant la résolution 1244 qui avait entériné l'autonomie du Kosovo, pour résoudre le problème. Hélas, la Russie avait volé au secours de la Serbie et averti qu'elle mettrait son veto à toute résolution accordant l'indépendance aux Kosovars. Or, ceux-ci, excédés de cet interminable retard, expirant le 10 décembre 2007, menaçaient de proclamer unilatéralement leur indépendance. Une perspective qui donnait des sueurs froides à tous les diplomates de l'Union européenne. Alors, les dix-sept mille soldats de la KFOR se préparaient au pire...