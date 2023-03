Les mots sont des héros ! Pour arriver jusqu'à nous, ils ont vécu mille et une aventures à travers temps et culture. Dans ce livre-objet graphique, ludique et coloré, le poète Nicolas Lauzon et la linguiste Marijo Denis nous racontent l'histoire de certains d'entre eux. Les lunettes ont été inventées pour qu'un petit garçon puisse voir la lune. L'auriculaire désigne le seul doigt assez petit pour nettoyer notre oreille. La truie porte ses petits dans son ventre comme le cheval de Troie ses soldats. Les vrais copains partagent leur ration de pain... Grâce à Il était une fois un mot, les petits - et les grands ! - apprendront de nombreux faits sur l'origine des mots, leur formation, leur histoire et leur évolution au fil du temps. Une initiation à la poésie, à l'étymologie et à l'amour de la langue française !