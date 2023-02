Sur la plage de Chesil. Edition bilingue français-anglais

Le soir de leur mariage, Edward et Florence se retrouvent enfin seuls dans la vieille auberge du Dorset où ils sont venus passer leur lune de miel. Mais, dans l'Angleterre de 1962, on ne se débarrasse pas si facilement de ses inhibitions. Les peurs et les espoirs du jeune historien et de la violoniste prometteuse transforment vite leur nuit de noces en épreuve de vérité. Dans ce roman magistralement rythmé par l'alternance des points de vue, Ian McEwan excelle à distiller l'ambiguïté et à isoler ces moments révélateurs où bifurque le cours d'une vie.