Le maître des esprits

Venise, 1741. En plein automne, la terre se met à trembler, les flots envahissent la Piazza San Marco, des incendies éclatent et un cimetière s'effondre, faisant surgir les squelettes des morts à la surface. Une atmosphère de fin du monde s'installe dans la cité des doges. C'est à ce moment qu'arrive une noble dame française, Madame d'Urfé, alchimiste et cabaliste, accompagnée d'un mage qui affirme pouvoir sauver la Sérénissime. Mais quelles sont leurs intentions ? Flavio Foscarini, un nobiluomo curieux de nature, décide de mener l'enquête, avec son épouse Assin et son ami écrivain Gasparo Gozzi, tandis que les événements les plus dramatiques se succèdent dans une Venise en proie à la peur, aux superstitions et aux meurtres mystérieux.