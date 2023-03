Les chats ont neuf vies, moi j'en aurai deux

Ugo et Julie sont mécontents de leur vie. Sans se connaître, ils font appel à l'agence Renaissance qui leur promet de " disparaître pour mieux renaître ". Mais auparavant, ils ont neuf jours pour confirmer leur décision et replonger dans leur passé afin de comprendre leurs erreurs. Qui n'a rêvé de changer de vie et de recommencer ailleurs, à zéro ? Surendetté, écrasé par un secret qu'il ne peut révéler à ses proches, Ugo a choisi de faire appel à l'agence Renaissance afin de " disparaître pour mieux renaître " loin de ses problèmes, sous une nouvelle identité, dans un nouveau pays. Après un burn out, Julie a décidé d'abandonner sa carrière dans le marketing et de quitter Max qui n'a jamais compris sa détresse. Elle contacte également Renaissance pour se réinventer. Mais avant de les aider à changer de vie, l'agence leur a donné neuf jours pour confirmer ou non leur décision. Neuf jours durant lesquels Ugo et Julie vont devoir replonger dans leur passé, pour comprendre comment et pourquoi ils en sont arrivés là. Retrouveront-ils goût à la vie ?