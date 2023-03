Bains publics. Se laver en ville (1850-2000)

Avec Bains publics, Sophie Richelle propose un double récit original. Celui de l'histoire des bains communaux, compris comme les endroits où il était possible de se laver en dehors de chez soi à moindre coût aux XIXe et XXe siècles. Et celui de la quête historienne en train d'être menée. Trop souvent cantonnée au XIXe siècle, l'histoire des bains publics, se décline pourtant au 20e siècle. Lieux oubliés et méconnus, à l'heure des douches quotidiennes, ils sont un observatoire inédit de l'histoire du corps, de l'histoire de l'intime, de l'hygiène populaire et des inégalités sociales et genrées qui les ont traversées. En poursuivant une écriture sensible où la subjectivité a sa place, l'historienne Sophie Richelle nous plonge également dans les coulisses de sa recherche. Partagée à l'origine sur Twitter, l'enquête historienne est reprise ici. L'ouvrage est hybride et permet, par la juxtaposition des résultats et de la quête, une réflexion sur le métier et les écritures historiennes.