Mon frère est complotiste. Comment rétablir le lien et le dialogue

Pour comprendre enfin ceux qui adhèrent à des théories du complot et pour préserver la relation avec eux. Les " théories du complot " ne constituent pas un nouveau phénomène social, comme en témoignent les nombreuses théories sur les attentats du 11 septembre 2001, l'assassinat de JFK ou le premier homme à avoir marché sur la Lune. Elles ont toutefois connu un essor sans précédent à la faveur de la pandémie, à tel point que nous avons tous aujourd'hui dans notre entourage quelqu'un qui a basculé dans une vision alternative et radicale de la crise et à qui on accole l'étiquette peu flatteuse de " complotiste ". Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Quelles sont ces " théories " dont on parle tant dans les médias ? Qui sont ces personnes qui se radicalisent et pourquoi le font-elles ? Quel est le rôle des réseaux socionumériques et des médias d'information dans ce processus d'adhésion ? Que nous dit ce phénomène sur l'état de nos sociétés ? Quels sont les enjeux et les conséquences sur les plans politique, social, de la santé publique et de la sécurité publique ? Et, surtout, comment y faire face individuellement et collectivement ? David Morin et Marie-Eve Carignan se proposent de revenir, sans jugement, sur ce phénomène complexe. Ce livre constitue un outil pour mieux comprendre le complotisme et réfléchir ensemble à ce qu'il signifie pour nos sociétés. Enfin, bien qu'il n'existe pas de recette magique, il s'efforce de proposer des solutions individuelles et collectives pour faire face à ce phénomène.