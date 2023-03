Le Diois... à pied

Située à l'est de la Drôme, la vallée du Pays Diois est traversée par l'une des rivières les plus sauvages de France qui a donné son nom au département. Au sud, les Baronnies sont tournées vers la Provence avec le parfum des plantes aromatiques qui embaument la garrigue entre gorges et forêts de chênes. Au nord, se dressent les falaises du Vercors à l'avant-poste des Alpes, dévoilant les hauts plateaux couverts de pelouses alpines parsemées de pins.