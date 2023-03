Gommettes pour les petits (L'espace). + de 300 gommettes repositionnables

L'espace, un nouveau titre dans cette collection de livres de gommettes repositionnables qui plaira aux petits artistes ! Dans ce bel album silhouetté, les petits artistes vont s'amuser à coller, décoller et repositionner les gommettes aux formes simples , pour découvrir l'espace, les planètes et les étoiles avec les adorables illustrations colorées de Carotte et compagnie !