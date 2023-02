L'essentiel de la pédagogie Montessori. La comprendre et s'en inspirer à l'école, à la maison

"L'éducation est un processus naturel chez l'enfant qui n'est pas acquis par les mots mais par l'expérience de son environnement". Maria MontessoriLa pédagogie Montessori fait chaque année plus d'adeptes et intéresse tous les acteurs de la transmission, parents et enseignants en premier lieu. Comment est née la pensée de Maria Montessori ? Quels sont les grands principes qui l'animent ? Comment l'adapter au quotidien ? Dans cet ouvrage synthétique et pratique, la spécialiste Charlotte Poussin expose les piliers sur lesquels repose la pédagogie Montessori. Témoignages et conseils à l'appui, elle propose de nombreuses activités à appliquer à l'école et à la maison.