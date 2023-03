La Chine, hégémon asiatique ?

La Chine affirme sa puissance économique, militaire, diplomatique et culturelle. Mais est-elle en train de devenir un hégémon asiatique ? Les capacités grandissantes de Pékin s'accompagnent d'un effort de s'engager sur les questions régionales et internationales avec plus de détermination et dans une multitude de domaines. On pense ainsi à la montée en puissance des forces armées et le problème que cela pose pour les voisins de la Chine ; mais aussi aux investissements massifs contenus dans le cadre de la Belt & Road Initiative (BRI) qui incarne la volonté de Pékin d'être l'acteur incontournable de la mondialisation des échanges ; et sur le plan culturel, la Chine cherche à recréer un espace asiatique dont elle se définit comme le centre. Le rapport de force, très déséquilibré, avec les autres pays asiatiques fait légitimement craindre la formation d'un hégémon asiatique. Pour autant, cette notion occidentale est-elle adaptée pour comprendre le lien que Pékin cherche à tisser avec ses voisins, dans ce qui est présenté selon les cas comme un nouvel asiatisme ou comme la remise à jour du Tianxia, concept ancien qui légitimise le rôle central de la Chine ? L'objectif de ce livre est précisément de montrer les limites de cette approche dans le cas chinois, d'abord en raison des intentions de Pékin, mais aussi en prenant en compte les perceptions et réactions à la présence chinoise, qui se traduisent par des positionnements pragmatiques et de nombreuses résistances dans les pays d'Asie : l'Asie du Nord-est, l'Asie du Sud-est et l'Asie centrale, qui sont ici traités de manière équilibrée. Cet ouvrage propose donc un angle nouveau sur la question de l'hégémon chinois, en privilégiant les perceptions locales.