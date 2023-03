Vocation réparer. Retrouver la joie du travail

Depuis la pandémie de Covid-19, la valeur "travail" dévisse. Démissions en cascade, désengagement silencieux, de plus en plus de Français estiment que la vraie vie est ailleurs. D'où vient ce raz-de-marée ? Comment faire pour y remédier, quand le virage de la transition énergétique requiert l'engagement de tous ? Pressés par le besoin de comprendre et d'agir, un groupe d'artisans, sociologues du travail, ingénieurs, formateurs, enseignants, employeurs, se sont réunis en association. Le Festival des Vocations, organisé en mai 2022 à Mirmande, est leur première réalisation. Aussi fécondes qu'improbables, les rencontres qui s'y sont tenues sont la matière de ce livre. On y voit dialoguer des horlogers avec des neurochirurgiens, des ingénieurs avec des maraîchères, des charpentiers avec des médecins... Leur point commun ? Manuels comme intellectuels, tous vibrent de passion pour leur métier et partagent une même vocation : celle de réparer - les objets, les esprits, les lieux, les corps, le lien social. Leur message : le bonheur au travail est à portée de toutes et de tous. L'empêcher dès l'école est un crime de lèse-citoyen. Y renoncer, c'est démissionner de la vie.