Les voyageurs du doute. L'invention d'un altermondialisme libertin (1620-1820)

Des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui suscitent l'éclosion du pyrrhonisme sur les rives du Gange, à la critique des ravages de la colonisation pointés par Montaigne lors de la Renaissance, les savoirs sceptiques ont souvent émergé dans des moments d'expansion impériale. Parti sur les traces des savants voyageurs de l'époque moderne, de François Bernier au marquis de Sade, Stéphane Van Damme livre une histoire globale du scepticisme à l'heure de la construction de la France-Monde. Géographie, astronomie, médecine, cartographie, chimie, géologie, botanique ou encore archéologie : tout est bon aux libertins pour critiquer cette nouvelle globalisation française mise en oeuvre par la monarchie absolutiste. Mais ils promeuvent aussi par là une autre vision du monde, opposant aux logiques de la domination et de l'appropriation les promesses de la rencontre. Porteurs d'une contestation scientifique inédite de l'universalisme occidental, ces voyageurs du doute élaborent le premier altermondialisme. Stéphane Van Damme est professeur au département d'histoire de l'Ecole normale supérieure (Paris). Ses recherches portent sur les sciences modernes et la culture européenne du xvie au xixe siècle. Il a publié en 2020, aux Presses du Réel, Seconde Nature. Rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville.