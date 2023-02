Leçons tirées des cendres

Agé de cinquante ans, Wayne a vécu plusieurs morts et plusieurs renaissances. Arraché à sa mère au berceau pour être placé dans une "école résidentielle" dans la province du Saskatchewan, au Canada, il a subi comme des milliers d'enfants autochtones un processus d'assimilation forcée qui l'a conduit sur le chemin de l'auto-destruction. Si la natation lui permet un temps de s'intégrer dans une culture qui n'est pas la sienne, ses bienfaits ne s'avèrent pas durables face au traumatisme qu'il a subi. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Tony, un homme-médecine qui va lui transmettre l'héritage spirituel et culturel de sa tribu d'origine, les Fishing Lake First Nation. Commence alors son initiation à la "voie rouge" , dont il nous transmet les précieux enseignements dans cet ouvrage.