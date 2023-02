Malice au pays des Merveilles

Bienvenu au pays des Merveilles, où t'attendent des aventures plus immersives, farfelues et extraordinaires les unes que les autres. Fais les bons choix et évite les impasses et autres pièges ! Voici un escape-game de poche très ludique, qui permet de s'immerger dans un des chefs d'oeuvre de la littérature tout en se creusant les méninges ! Idéal pour des enfants âgés de plus de 10 ans.