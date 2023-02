Lisbonne. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Ville magnifique où la saudade côtoie la joie de vivre, Lisbonne se vit tout autant qu'elle se visite. Il fait bon flâner à pied dans le Bairro Alto, avant de sauter dans le mythique tram n°28 de l'Alfama pour un voyage dans le Lisbonne d'hier et d'aujourd'hui... Dans Le Routard Lisbonne et ses environs, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (faire une pause-déjeuner au Time Out Market, se retrouver à l'heure de l'apéro devant une ginjinha, en fin d'après-midi, contempler le changement de couleurs des toits de l'Alfama...), des visites (grimper dans le mythique tram n° 28, Flâner dans l'Estufa Fria, découvrir la riche collection du musée Calouste-Gulbenkian...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 15 cartes et un plan détachable de la ville avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Lisbonne hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.