Une histoire de Raiponce et au dodo ! Les amis de la forêt

Que se passe-t-il après les films ? Les nouvelles histoires de princesses... à collectionner ! - Retrouve ta Princesse Disney préférée au moment du coucher. Mets-toi au lit et plonge au coeur d'une de ses nouvelles aventures pour t'endormir avec de belles images plein la tête ! - Un petit album illustré de 32 pages pour découvrir une nouvelle histoire de Raiponce. Dès 3 ans. L'histoire : Après s'être enfuie de la tour où la retenait Mère Gothel, Raiponce, accompagnée de son nouvel ami Flynn, découvre la forêt ! La jeune femme va devoir faire preuve de courage pour surmonter ses peurs dans ce nouvel environnement à la fois terrifiant et fascinant... Imprimé et fabriqué en France.