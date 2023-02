(Re)découvrir Pâques. Une expérience à vivre en famille

'(Re)découvrir Pâques', c'est un recueil interactif joliment illustré, qui laisse une large part à la discussion tout comme à la créativité des enfants. Chacune des 30 méditations est constituée de quatre parties - Un texte à lire, Des trésors à découvrir, Des vérités à vivre et à partager, Des suggestions pour la prière - et se termine par une page spéciale qui rappelle des vérités essentielles au sujet de Jésus et propose aux jeunes lecteurs un espace pour écrire, décorer ou dessiner. Un appel à (re)découvrir le sens de Pâques en famille et à en vivre au quotidien ! Pour enfants de 6 à 14 ans et leurs parents