Mon année martienne

Un voyage de 687 jours dans l'univers d'une jeune ingénieure de la NASA devenue rock star scientifique ! Le 18 février 2021, l'astromobile Perseverance se pose indemne sur la surface de Mars. Les médias du monde entier diffusent les premières images de cette prouesse technologique et la réaction de l'équipe de la mission Mars 2020. Parmi les scientifiques et les ingénieurs réunis pour l'événement, une jeune femme aux cheveux rouges, sautant et agitant les bras dans les airs, atterrit aussitôt dans le coeur des québécois. Ce récit relate les deux années les plus importantes de la carrière de Farah Alibay, soit l'équivalent d'une année martienne. Cette fille d'immigrants, née au Québec et devenue ingénieure à la NASA, nous emmène avec elle dans son voyage vers Mars, entremêlant les moments marquants de la mission Perseverance et de l'exploration spatiale avec son histoire et ses réflexions personnelles sur la place des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, la diversité et l'importance de la confiance en soi. Ce faisant, elle dresse le portrait d'une battante déterminée à relever tous les défis et à écarter les obstacles sur le chemin de son rêve d'enfance : la conquête de l'espace. Ce témoignage vibrant d'authenticité est une inspiration pour les nouvelles générations de rêveuses.