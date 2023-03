La petite boîte pour alléger sa charge mentale au quotidien et vivre plus heureux

La petite boîte pour alléger sa charge mentale et vivre plus heureux ! Vous avez le sentiment de manquer de temps et d'en avoir " plein la tête " ? Ou bien de penser à tout et rien à la fois ? L'accumulation des tâches quotidiennes, la gestion de la vie professionnelle et personnelle et les imprévus qui s'y ajoutent sont souvent la cause d'une charge mentale inconfortable. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou un outil pratique d'autocoaching qui vous permettront de retrouver plus de sérénité et ainsi transformer votre quotidien.