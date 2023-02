Et si Dieu avait envoyé sa fille ? La Part féminine du diaconat

Et si Dieu avait envoyé sa fille ? Les prédicatrices, dans leurs sermons, se seraient-elles adressées aux soeurs plutôt qu'aux bien chers frères dans la foi ? En théologie, débattrait-on des écrits des Mères de l'Eglise de préférence aux ouvrages de patrologie ? Le service des tables aurait-il été assuré par des femmes diacres ? L'auteure ne cherche pas à refaire l'histoire. Elle analyse plutôt l'expérience des épouses dont le mari est diacre, étant elle-même dans cette situation. L'ouvrage interroge les "dessous" du oui que donnent les épouses le jour de l'ordination... et tous les jours d'après, pour aider l'Eglise à en prendre toute la mesure et l'épaisseur, dans le souci d'apporter toutes les réalités de vie, conjugale, familiale, sociale, vie de travail et d'engagements divers, en tentant d'articuler le mariage et le diaconat. L'auteure ne manque pas de convoquer les recherches bibliques, théologiques, archéologiques, pour faire surgir des figures de femmes diacres et peut-être même évêques - sans oublier les premières remontées synodales -, comme une invitation pressante adressée à l'Eglise de "desserrer le corset" de la tradition.