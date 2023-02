Rockeuses. Un voyage à travers l'histoire de la musique féministe

50 ans de musique féministe - avec le magazine Rock&Folk Aretha Franklin appelait au respect il y a 50 ans, les riot grrrls se sont rebellés dans les années 90, et aujourd'hui des superstars comme Beyoncé commercialisent une version sexy du féminisme. Les meilleures ventes regorgent de voix féminines, mais les scènes de festivals, les magazines de musique et les soirées club restent dominées par les hommes. Il y a des modèles à chaque coin de rue, à chaque décennie au cours de laquelle les femmes ont pris des guitares, des microphones ou des logiciels DJ. Chacun a ses propres histoires. Il s'agit de l'autonomisation, de la colère, de l'égalité, de la drogue et du rock n roll, du sexe et de la sexualité et parfois de la menstruation. Mais surtout sur la musique. Qu'il s'agisse de voix dans la soul, de battles dans le rap, de solos de guitare dans le rock, de grands succès dans la pop ou de morceaux dans la techno. Ce livre n'est pas une encyclopédie de la musique féministe. Il est mieux que cela : il offre un aperçu multiforme de l'histoire de la musique féministe avec plus de 100 textes instructifs, divertissants écrits par des journalistes, musiciens ou des fans. De Björk à Christina Aguilera, Bikini Kill, Billie Holiday, Alice Coltrane, ESG, Georgia Anne Muldrow, Kimya Dawson, Madonna, Patti Smith, Spice Girls, Terre Thaemlitz et bien d'autres artistes. Juliane Streich est journaliste rock pour plusieurs magazines culturels allemands.