L'enseignement des mathématiques. Une transition des cours en présentiel vers la formation à distance

Le passage à un enseignement en ligne s'accompagne de nombreux défis de conciliation pour les enseignants de didactiques et de mathématiques. Il est important de se questionner sur la conciliation possible entre les environnements numériques ainsi que les approches pédagogiques et les conceptions de l'apprentissage et de l'enseignement des mathématiques. Ce livre s'adresse aux personnes enseignantes de mathématiques, tous niveaux scolaires confondus, qui cherchent à adapter ou à améliorer leur méthodologie, leur choix de modalité d'enseignement ou leur matériel d'enseignement en contexte de formation à distance.