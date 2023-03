Cet ouvrage présente les résultats d'une expertise scientifique collective mise en oeuvre par INRAE et l'Ifremer sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques, depuis leurs zones d'épandage jusqu'au milieu marin, en France hexagonale et en Outre-Mer. Les conclusions de cette étude confirment que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques continentaux et marins - notamment côtiers - ainsi que le biote, sont contaminés par les produits phytopharmaceutiques. Des impacts directs et indirects de cette contamination sont avérés sur les écosystèmes, notamment sur le déclin des populations d'invertébrés terrestres et aquatiques, et d'oiseaux. Les conclusions indiquent aussi que la combinaison de leviers liés à la réglementation, aux pratiques d'utilisation des produits, à l'aménagement des parcelles et à la structure des paysages agricoles contribue à atténuer la contamination et ses impacts.