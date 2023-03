Dînette. Tome 2, Nouveaux délices au crochet

Une dînette à crocheter plus vraie que nature ! Laetitia Dalbies reprend son crochet pour proposer au lecteur de compléter sa dînette réalisée avec son précédent livre. Grâce à des pas à pas détaillés, apprenez à crocheter 14 nouvelles créations, toujours aussi réalistes. Tomates grappes, navets, feuilles de salade, asperges, brocolis, pêches, kiwis, fruits de la passion, ananas et grenades côtoient des frites, des hot-dogs, des hamburgers et des croque-monsieur/madame.