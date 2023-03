Astrologie et développement personnel pour les Nuls. 2e édition

Faites de l'astrologie un atout dans votre vie professionnelle et personnelle ! Signes du Zodiaque, maisons, planètes, ascendants et aspects n'auront bientôt plus de secrets pour vous ! Dans cet ouvrage, Nitya Varnes vous donne toutes les clés pour comprendre l'influence des astres. Dépassant l'antique débat faisant de l'astrologie, soit une croyance, soit une science, l'auteure vous propose ici d'y voir un outil de développement personnel sans pareil. En amour, au sein de votre famille, ou encore dans votre vie professionnelle, l'astrologie peut être une source de bien-être et de confiance au quotidien. Découvrez comment : En finir avec les idées reçues sur l'astrologie Lire une carte du ciel Booster votre carrière professionnelle en vous appuyant sur les astres Goûter au bonheur dans votre vie personnelle grâce à l'astrologie ! Et bien plus encore...