"Ghislain Gilberti est un écrivain stratosphérique : bienvenue dans le monde maléfique de l'un des plus grands auteurs de polars contemporains". Gérard Collard, librairie La Griffe Noire Paris, avril 2010. Sous un ciel anthracite, un tueur hors normes ensanglante les rues de la capitale et sème la terreur sur la ville. Un prédateur unique dans la sphère des tueurs en série qui décime la jeunesse parisienne, des jeunes filles empalées à la lame, droguées et torturées, qui se ressemblent comme des soeurs. Cannibale et sadique, " Le Ramoneur " défie les autorités, les médias et le pays tout entier en proie à la panique. Sur sa piste, Cécile Sanchez, flic " mentaliste " et directrice de L'Office central pour la répression des violences aux personnes constitue une unité d'assaut connectée en temps réel au plus excentrique médecin légiste du pays. Pendant que les enquêteurs retardent au maximum la fièvre médiatique, le tueur va accélérer la cadence et modifier son mode opératoire jusqu'à atteindre un niveau de barbarie insoutenable. Alors que la chasse à l'homme commence, Cécile Sanchez est loin d'imaginer la surprise que lui réserve " Le Ramoneur ". Thriller d'une noirceur radicale, captivant de bout en bout, Le Baptême des Ténèbres entraîne le lecteur au coeur de la folie criminelle du tueur en série le plus machiavélique depuis Seven.