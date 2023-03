Si The Wire est unanimement reconnue comme une série majeure, régulièrement placée sur le podium des meilleures séries par de nombreux médias, l'oeuvre de son auteur, David Simon, se révèle bien plus étendue. De The Corner à We Own This City, en passant par Treme et The Deuce, il n'a eu de cesse d'interroger l'Amérique moderne dans toutes ses contradictions sociales et politiques. Avec Les Deux Amériques de David Simon. De The Wire à We Own This City, l'auteur Julien Goyon vise à lever le voile sur les nombreux sujets abordés dans ces séries, dont la résonance s'avère plus que jamais d'actualité : injustices sociales, racisme, défaillances institutionnelles, etc. Ce livre se présente comme le compagnon de voyage idéal pour explorer ces univers riches, durs et exigeants, mais jamais dépourvus d'humour ou de foi dans le genre humain.