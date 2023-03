Secrets d'expert. E-commerce : comment convertir vos visiteurs en clients

L'art et la manière de créer des tunnels de vente pour attirer les clients et les convaincre de passer à l'achat. Un tunnel de vente est la succession d'étapes qui mènent un internaute de la visite d'un site e-commerce à l'achat. En mettant en place des stratégies marketing visant à faire passer le visiteur d'une étape à une autre, il est possible d'augmenter les chances d'aboutir à un achat. Dans cet ouvrage, le génie de la vente en ligne Russell Brunson montre comment le message du vendeur est la clé. Son histoire, la raison pour laquelle il a créé cette offre et pourquoi il s'est lancé dans cette aventure sont les éléments qui attirent les clients et les incitent à rester fidèle. Il livre toutes ses astuces et ses conseils pour : trouver sa voix et la confiance nécessaire pour devenir un expert en marketing ; rassembler les personnes dont on peut améliorer la vie grâce à ses produits ou services ; construire une véritable carrière dans la vente en ligne et connaître tous les secrets des tunnels de vente.