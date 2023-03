Romulus et Rémus. Les fils de Mars

Les récits les plus sombres de la mythologie adaptés pour les adolescents. Dès 12 ans. La naissance de Rome. Un jour de printemps, une louve recueille deux bébés abandonnés. Il s'agit des jumeaux Rémus et Romulus, les petits-fils de Numitor, dont le frère Amulius a usurpé le pouvoir. Devenus adultes, les jumeaux décident de créer leur propre ville. Mais les deux frères sont en désaccord, et Romulus en vient à tuer Rémus. Seul, il fonde la ville de Rome, et organise l'enlèvement des Sabines pour la peupler de femmes. C'est le début de guerres qui le mènent à partager le pouvoir qu'il a tant espéré...