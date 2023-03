Les copains du CP : Du chocolat pour Gina !

Les copains du CP visitent une chocolaterie ! Un roman à lire à deux pour les premiers pas en lecture ! L'histoire : Quelle chance pour Gina, la jeune girafe ! Pour son premier jour d'école, les CP vont visiter une chocolaterie. Gina a un secret qu'elle aimerait bien partager... mais d'abord, elle doit se faire des copains. C'est parti pour la visite ! Le chocolatier, Léon le caméléon, montre aux CP toutes ses recettes secrètes. Il a cuisiné un immense gâteau au chocolat et tous les CP se mettent à le décorer avec des bougies en chocolat. Gina est toute fière, elle peut enfin dire que c'est son anniversaire ! La collection Premières Lectures accompagne les enfants qui apprennent à lire. Chaque roman peut-être lu à deux voix : un lecteur confirmé lit l'histoire et l'enfant lit les bulles, faciles à déchiffrer, grâce aux 3 niveaux adaptés à ses progrès. Niveau 3 - " je lis comme un grand " : les bulles peuvent êtres lues par l'enfant qui sait lire tous les mots. Quand l'enfant sait lire seul, il peut lire les romans en entier comme un grand ! Un livre testé par des enseignants de CP et CE1 pour les enfants dès 6 ans. La série " Les copains du CP " est disponible en niveau 1 et niveau 2.