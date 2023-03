Le fleuve et l'enfant

Dans cet ouvrage à caractère autobiographique, Chris Offutt nous convie à un double voyage. Tout d'abord à la suite du narrateur qui, d'un côté des Etats-Unis à l'autre, partira, pionnier moderne à la recherche de lui-même et de "nouveaux territoires", sur les traces du légendaire explorateur Daniel Boone. Dans cette quête initiatique, il croisera la route d'une femme, Rita, avec qui il éprouvera enfin le désir de se fixer et de fonder une famille. C'est alors que l'autre voyage pourra commencer, celui qui mène à la maturité et à la paternité.