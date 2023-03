Enquêtes d'un détective à vapeur

En faisant le tri dans les papiers de son défunt père, Viatcheslav, Olav Koulikov retrouve une série de textes et d'écrits relatant les aventures de Jan Marcus Bodichiev, détective de renom et ami de Viat. An 3000, London. C'est dans cette ville de l'Empire anglo-russe que Bodichiev monte son agence. Détective perspicace, il se fait bientôt un nom dans le milieu policier en résolvant des affaires plus étranges les unes que les autres. Une météo criminelle ? Un voleur furtif ? Un cadavre rembourré comme une poupée ? Des fantômes assassins ? Des armes invisibles ? Les enquêtes du célèbre détective l'entraînent de London à la France solidariste, en passant par l'utopie californienne de Saint-Francisbourg, et esquissent, petit à petit, un monde en changement. Un livre alliant à la perfection investigation policière et uchronie, dans un futur qui n'hésite pas à emprunterau steampunk.