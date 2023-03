Je respire à pleins poumons. Respiration

" Oui, le souffle, c'est la vie ! Si respirer est un réflexe vital, bien respirer a de nombreuses vertus pour notre santé - c'est prouvé ! Alors, on inspire, on expire, et on suit le guide ! " Michel Cymès Vitale, la respiration est un mécanisme automatique qui charge notre sang en oxygène et le débarrasse de son dioxyde de carbone. Soumise à rude épreuve par la pollution, le tabac, le stress... elle peut se détériorer. La bonne nouvelle ? Quels que soient notre âge et notre état de santé, on peut retrouver un second souffle en améliorant notre respiration pour en faire une véritable alliée de notre santé, mais aussi de notre bien-être. Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre le fonctionnement de votre appareil respiratoire, son rôle essentiel pour l'oxygénation de l'organisme, mais aussi son impact sur le mental et l'état émotionnel. Les bons gestes pour protéger vos poumons face aux agressions, et les solutions les plus adaptées pour vivre avec une pathologie ou un trouble respiratoire (asthme, BPCO...). Les conseils pour entretenir et améliorer votre souffle grâce à une bonne hygiène de vie et aux meilleures activités pour renforcer les muscles respiratoires. Des exercices pour apprendre à bien respirer : chassez le stress et l'anxiété, régulez vos émotions, retrouvez de l'énergie... et profitez de leurs bienfaits en cascade sur votre santé physique et psychique !